С этой пятницы, 6 ноября, в Украине может быть введен "карантин выходного дня".

Об этом сообщили "Стране" источники в Офисе президента.

По его словам, с пятницы на воскресенье включительно будет запрещена работа всех ресторанов (кроме как только на вынос), а также фудкортов и развлекательных зон в торговых центрах.

Источники отметили, что это только первая мера. В дальнейшем, если рост заболевания продлится, запреты могут распространить на все дни, а не только на выходные.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий уже предупреждал, что в стране могут ввести "карантин выходного дня" и обязать украинцев проводить выходные дома с семьей.

Стоит отметить, что за сутки 2 ноября в Украине было зафиксировано рекордное число новых случаев коронавирусной болезни - 8 899. В свою очередь министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна дошла до точки невозврата и близка к катастрофе из-за роста заболеваемости Covid-19.