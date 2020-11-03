Во вторник, 3 ноября, в СМИ появилась информация о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, который набрал наибольшее число голосов на выборах 25 октября и победил в первом туре. В Харьковском горсовете "Стране" эту новость опровергли.

"Не ведитесь на всякую х@йню,", - сказал Юрий Сидоренко, глава пресс-службы горсовета Харькова, попросив в комментарии обязательно оставить слово "х@йня".

Также информацию о смерти Геннадия Кернеса в комментарии "Стране" опроверг сын мэра Харькова Даниил.

"Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников. Так выглядит борьба за власть", - сказал он.

Напомним, ране мы писали о том, как мэр Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. 17 сентября его доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите". После этого в СМИ также появились слухи о его инсульте.

Впрочем, пасынок Кернеса Родион Гайсинский показал фото справки из "Шарите" о том, что с мэром Харькова все в порядке.

А в конце октября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что Геннадий Кернес готовится к возвращению в город.

"Страна" также разговаривала с сыновьями Кернеса, которые рассказали о состоянии здоровья отца и почему с ним не публикуют видео.