Национальная полиция Украины разоблачила транснациональную преступную группировку, члены которой вербовали украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу.



Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 3 ноября.



Так, фигурантами этого дела были пять человек, жители Одесской области и аннексированного Россией Крыма. С 2015 года они вербовали украинцев и перемещали их Турцию. Там их передавали местным сообщникам.



Сообщается, что за пять лет группа завербовала более 200 украинцев. Полицейские установили, что за одного человека они получали до $3 тыс.



"Завербованные украинцы должны были незаконно доставлять мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу. Вербовщики скрывали факт жесткой уголовной ответственности за перевозку мигрантов в тех странах, куда их перевозили", - информируют в полиции.



Сейчас фактически все завербованные отбывают наказание в Греции или Италии. Всего в местах лишения свободы находится более 200 украинских граждан, которые перевозили нелегалов по морю.



"Для наших соотечественников это была дорога в один конец. Торговцы людьми обещали шкиперам-украинцам, что в случае задержания их ждет депортация домой или несколько месяцев миграционного ареста", – рассказал руководитель Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми и незаконной миграцией Нацполиции Украины Сергей Пантелеев.



Подозреваемым сообщили о подозрении в преступлении по части 3 статьи 149 и части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми и организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины). Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Ранее "Страна" сообщала, что в Киевской области задержали группу преступников, убивших человека в столице.



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