Австрийское правительство объявило трехдневный траур после теракта в Вене, в котором погибли 4 человека.

Об этом во вторник, 3 ноября, информирует Austria Presse Agentur.

Сообщается, что траур продлится до четверга, 5 ноября, включительно. В связи с этим на всех правительственных зданиях приспустят национальные флаги, министры призвали региональные власти поступить так же.

Сегодня в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву) состоялась общенациональная минута молчания в память о погибших в теракте.

Напомним, вечером во вторник, 2 ноября, в шести разных местах Вены террористы атаковали мирных жителей столицы. Погибли 4 человека, по меньшей мере 17 ранены. Правоохранители застрелили одного из нападавших.

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц отметил исламистский характер теракта добавив, что "это не конфликт между австрийцами и мигрантами, это борьба между цивилизацией и варварами".