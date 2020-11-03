Во вторник, 3 ноября, в Таиланде проходит протест против блокировки крупнейшего в мире порносайта Pornhub, который на время карантина открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран мира.

Организаторы акции протеста заявляют, что блокировка правительством сайта "Pornhub" и других источников контента для взрослых, является несправедливой и лишает человека права выбора.

Об этом пишет портал ISRAland.

Так, акция протеста против такого решения была инициирована после того, как порнографические сайты попали под запрет в Таиланде. Начало ее назначили на 16:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

В правительстве утверждают, что решение было принято в полном соответствии с законодательством о борьбе с преступлениями кибернетического характера и распространилось не только на порнографию, но и на интерактивные азартные игры. Активисты призывают людей, права которых были нарушены таким образом, выходить на улицы.

Как сообщается, по данным за 2019 год, Таиланд входил в первую двадцатку стран по количеству пользователей "Pornhub".

Представители же самого сайта пока что не комментируют ситуацию.

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