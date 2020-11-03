На заседании во вторник, 3 ноября, Верховная Рада приняла закон о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Проект закона №3984 во втором чтении поддержали 279 депутатов.

Документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В новом законе прописано, что теперь допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим объединенных сил.

Напомним, на сегодняшнем заседании Рада приняла в первом чтении законопроект о завершении реформы децентрализации.

Также мы писали о том, что 3 ноября Рада разрешила менять отчество украинцам уже с 14 лет.