Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому все активные любители пеших прогулок в стране получат денежную сумму, а тот, кто пройдет больше всех - получит миллион. Для этого нужно пройти 10 тысяч и более шагов в сутки.



Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.



"Установить, что граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек 3 тысячи сумов (около восьми грн - ред.)", - говорится в тексте указа.



Так, жители Узбекистана, обошедшие других жителей своего населенного пункта, получат 300 тысяч сумов (828 гривен), а жителям села дадут около 518 тысяч сумов (1,4 тысячи гривен).



Тому, кто сможет пройти больше всех в стране, достанется миллион сумов (2,7 тысячи гривен).



Для участия необходимо зарегистрироваться на специальном сайте. Денежные призы будут взимать у производителей вредных для здоровья продуктов (список не указывается).



Ранее "Страна" сообщала, что Узбекистан открыл свои границы для украинцев. на данный момент, украинцы могут посетить 59 стран.



Также говорилось, что от коронавируса умер вице-премьер Узбекистана.











