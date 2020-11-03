Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №4051, призванный юридически урегулировать дистанционную работу. Эту инициативу поддержали 311 народных депутатов.

Соответствующее решение нардепы приняли на заседании во вторник, 3 ноября.

Так, законопроектом предусматривается разделение понятий "дистанционная" и "надомная" работа. Кроме того, документ предлагает ввести понятие "гибкий рабочий график".

Авторы законопроекта предлагают предоставить сотруднику право совмещать дистанционную работу и работу в обычном режиме. Инициатива предусматривает наложение на собственника предприятия или уполномоченный орган обязательства обеспечить безопасные условия труда, предусмотреть право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной и надомной работе получать информацию о месте проживания или другом месте, где сотрудник исходя из своего выбора собирается выполнять свои обязанности.

Согласно законопроекту, сотрудник должен быть ознакомлен в письменной форме или через электронный документооборот с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, оповещениями и другими документами. Также инициатива предлагает разрешить дистанционное ознакомление сотрудника с требованиями по охране труда, в том числе и по видеосвязи.

Ранее в комитете парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов заявили, что более 35% украинских сотрудников перешли на "удаленку" во время пандемии Covid-19.

Напомним, в Украине в третьем квартале 2020 года удаленных вакансий для офисной работы стало на 32% больше, чем во втором. При этом украинцы интересуются ими в три раза активнее, чем предложениями работать в офисе.