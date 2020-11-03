Сегодня в правительственном квартале был Автомайдан.

Владельцы евроблях подготовились к акции основательно. С утра участникам раздавали карты входов в Верховную Раду, возле которых митингующие выставляли посты. Цель была - встретить каждого депутата до того, как он зайдет внутрь и напомнить о законопроекте о льготной растаможке №3704.

По задумке организаторов — общественной организации "АвтоевроСила", цель Автомайдана - заставить нардепов принять этот проект как можно быстрее.

"Основная задача акции - встретить каждого депутата и требовать проголосовать закон о доступной растаможке немедленно", — пояснил один из руководителей "АвтоЕвроСилы" Александр Чернявский.

Автомайдан начали собирать еще на прошлой неделе, после того, как Кабмин своим постановлением расширил полномочия Нацполиции. Положении о Нацполиции дополнили двумя новыми пунктами - 18.1 и 18.2.

В первом прописана обязанность полиции выявлять авто, которые ввезены на территорию Украины и не зарегистрированы в течение 30 дней.

Во втором — полномочия полиции выявлять факты управления такими автомобилями или попыток их утилизации, скажем, на разборку (что запрещено действующим законодательством).

Формально полицейские могли штрафовать евробляхеров и до этого.

В Кодексе об административных правонарушениях прописана возможность выписывать штрафы за управление авто на просроченной иностранной регистрации, а также за управление иномаркой в режиме временного ввоза, оформленной на другое лицо.

За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 8,5 тысяч гривен, который выписывается на месте остановки. Штраф за повторный случай - 17 тысяч плюс лишение прав на год и конфискация авто на штрафплощадку с платным хранением авто. Решение о таком штрафе выносится судом. Максимальная сумма штрафа может составить 170 тысяч гривен с конфискацией авто.

Но в Кодексе не прописано право выявлять авто-нарушители. А так как полного доступа к таможенной базе у Нацполиции нет, правоохранители могут разве что догадываться, что евробляха не легализирована.

Что, по словам главы адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, позволяло владельцам массово оспаривать штрафы в судах.

Но сейчас ситуация меняется - полиция сможет уже на вполне законных снованиях штрафовать евробляхеров. "Пока пройдет раскачка, пока доведут новые требования до рядового состава, есть еще пару недель. После чего начнутся репрессии", — говорит Чернявский.

Поэтому евробляхеры форсируют принятие закона о льготной растаможке. О нем стоит сказать отдельно.

Документ был подан в Раду еще в июне этого года, но пока ему так и не дали ходу. Активисты особо не форсировали события, тем более, что действовал меморандум с МВД о том, что пока не решится вопрос с льготной растаможкой, евробляхеров не станут штрафовать. Но, судя по всему, никакие договоренности на сегодня уже не действуют.

В среде евробляхеров в происходящем усмотрели "коварный план Авакова", обвиняя главу МВД в том, что он сначала пообещал водителям не штрафовать, а потом сам же пролоббировал расширение полномочий полиции на Кабмине.

По оценкам экспертов, на данный момент не растаможенными остаются от 500-700 тысяч до более чем миллиона евроблях.

Их владельцы ждут закона о льготной растаможке. В проекте №3704, принятия которого добиваются митингующие, пописано несколько нововведений:

1. Исключение легковых авто, прицепов, мотоциклов и транспортных средств, предназначенных для перевозки не более 10 человек из списка подакцизных товаров. Другими словами - полная отмена акциза уже с 1 января 2021 года, Сейчас акциз на авто считают по формуле: 50 евро для бензиновых двигателей и 75 евро - для дизельных умножить на коэффициент объема двигателя и умножить на возраст авто (но не больше 15). Больше всего увеличивает сумму именно возраст авто. Скажем, если для двухлетней легковушки с мотором 1,5 литра акциз будет 150 евро, то для десятилетней — уже 1,5 тысячи.

2. Освобождение с января 2021 года от НДС импорт легковых, грузовых авто до 3,5 тонн, автобусов, прицепов для ветеранов и участников АТО, но не больше одного транспортного средства по каждой товарной позиции в год. Стоимость "льготного" авто не должна превышать 43 минимальных зарплаты (с 2021 года — 258 тысяч гривен).

3. До конца 2020 года разрешить ввоз в Украину подержанных авто стандарта Евро-2 (то есть, с 1995 года выпуска).

4. Предоставить рассрочку на НДС на срок до 36 месяцев без пени и процентов для ввоза тракторов, полуприцепов, полуприцепов-рефрижераторов, контейнеровозов. Такой транспорт должен использоваться для предоставления услуг по грузоперевозкам. В случае нецелевого использования — возврат всей суммы НДС сразу и пеня в 120% учетной ставки НБУ. Норма предлагается как временная — до 1 января 2025 года.

5. Внести изменения в Налоговый кодекс относительно транспортного налога (25 тысяч гривен в год для авто стоимостью больше 375 минималок). Предлагается взымать налог не только с легковых авто, но и с мотоциклов, яхт, судов, катеров, уменьшить про стоимости до 200 минималок, а сроки, в течение которых взымается налог, наоборот, увеличить с 5 до 8 лет.

Стоит отметить, что все эти предложения (кроме увеличения сроков начисления налога с 5 до 8 лет) уже есть в новом проекте, который находится в работе в профильном комитете Рады.

Сам размер налога на роскошь (сейчас 25 тысяч) в проекте №3704 предлагается привязать к минимальной зарплате - взымать 6 минималок. На начало 2021 года это будет 36 тысяч, а потом еще дороже.

То есть, проблемы евробляхеров предлагается решать за счет других водителей, которые купили новые иномарки в салоне. Причем, за счет снижения ценовой планки, придется платить уже не только за элитные авто, но и за машины среднего класса.

6. Обязательный техосмотр для авто ниже стандарта Евро-4 с периодичностью каждые два года.

Как видно, проект досрочно скандальный, поэтому не факт, что в сессионном зале найдутся за него голоса. С другой стороны, растаможка евроблях даже по сниженному ценнику - это порядка 17 млрд дополнительных поступлений в бюджет. С учетом того, что казна пуста, это может стать веским аргументом для властей.