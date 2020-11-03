В Литве готовится ко введению всеобщего карантина в республике до конца текущего месяца. Соответствующее решение правительство примет в среду, 4 ноября,

Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Саулюса Сквернялиса сообщает Delfi.ru.

По его словам, карантин будет введен с полуночи субботы, 7 ноября минимум на три недели.

"К сожалению, хотелось избежать таких мер, но мы прислушиваемся к мнению врачей, специалистов. Видимо, выбора нет. Завтра правительству будет предложено ввести всеобщий карантин с конца этой недели, по всей видимости, с полуночи субботы", - сказал Сквернялис во вторник, 2 ноября.

Уточняется, что течение двух последних недель заболеваемость коронавирусом в Литве составляет почти 300 случаев на 100 тыс. жителей. В частности, за минувшие сутки, почти 900 человек заболели Covid-19.

Ранее мы писали, что Греция вводит жесткий карантин из-за коронавируса. Там закрывают рестораны и музеи, и продлевают комендантский час.

Между тем, в ВОЗ назвали общенациональный карантин самой крайней мерой в борьбе с Covid-19.