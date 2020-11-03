Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что ему хотят вручить подозрение в госизмене по производству, которое открыли из-за сделки по покупке земли в Крыму. После этого через суд его хотят снять с должности. Кроме того, по его данным, против него хотят завести новые дела.

Об этом он заявил в ходе брифинга 3 ноября.

Также, по словам Тупицкого, один из руководителей ГБР отказался это делать, поэтому его 2 ноября уволили. Очевидно, глава КСУ имел в виду первого заместителя главы Госбюро расследований Александра Бабикова, которого вчера освободили от должности.

Кроме того, глава КСУ пожаловался на травлю и новые дела, которые хотят на него повесить. По словам Тупицкого, сейчас его пытаются привлечь его к ответственности за события в период аннексии Крыма.

Тогда во время слушаний в КСУ он высказал позицию, что затронуто международное законодательство, что не входит в полномочия суда. И якобы сейчас это сейчас вменяют ему в вину, хотя он проголосовал за признание неконституционным решение парламента Крыма. Глава КСУ напомнил, что судью не имеют права привлекать к ответственности за его позицию.

"Не хватает только паспорта РФ, которого нет", - заявил Тупицкий

Напомним, "Страна" писала о том, как Тупицкий и Сытник сделки в Крыму по российским законам совершали.

Также мы писали, что Зеленский призвал главу КСУ Тупицкого подать в отставку.