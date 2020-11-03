Во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп заканчивал свои выступления танцем под песню YMCA группы Village People. Теперь же он выпустил клип-нарезку под эту песню.



Этот ролик кандидат в президенты США выложил в своем Twitter.



"Голосуй! Голосуй! Голосуй", - гласит подпись к публикации.



Так, в конце своих выступлений в разных городах и штатах Трамп пританцовывал под песню YMCA группы Village People.

История песни

YMCA или Young Men’s Christian Association — это молодежная волонтерская организация "Юношеская христианская ассоциация", являющаяся одной из самых больших в мире. Официально не связана ни с какой церковью или правительством, а главной целью организация указывает вкладывание христианских ценностей в молодежь.

В США организация часто помогала людям из сельской местности устраиваться в городе, давая им временное жилье и работу.

Со временем появились теории, что песня является отсылкой к скрытой репутации организации. В 70-80-х годах Y заработал довольно андерграундную репутацию - якобы их клубы были местом, которое часто посещают геи. Песня якобы прославляла гей-культуру - на это намекали и сценические образы участников группы и их поведение.

На первый взгляд, песня пропагандирует христианские ценности, присущие YMCA, но позднее появились теории, что песня является отсылкой к скрытой репутации организации. В 70−80-х годах YMCA заработал довольно андерграундную репутацию — якобы их клубы были местом, которое часто посещают геи. Песня якобы прославляла гей-культуру — на это намекали и сценические образы участников группы и их поведение.



Хотя позднее Village People отрицали любые подобные сравнения и коннотации, для многих это песня стала одним из символов ЛГБТ-движения - так называемым Гей-гимном.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах перед выборами. От штатов, где он сейчас лидирует, может зависеть исход выборов.



Также говорилось, что во время митинга Трампа ВВС США перехватили самолет в запретной зоне. Это произошло над городом Буллхед-Сити штата Аризона.