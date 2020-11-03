Трамп в день выборов выложил нарезку своих танцев под гей-гимн
Во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп заканчивал свои выступления танцем под песню YMCA группы Village People. Теперь же он выпустил клип-нарезку под эту песню.
Этот ролик кандидат в президенты США выложил в своем Twitter.
"Голосуй! Голосуй! Голосуй", - гласит подпись к публикации.
Так, в конце своих выступлений в разных городах и штатах Трамп пританцовывал под песню YMCA группы Village People.
VOTE! VOTE! VOTE!pic.twitter.com/85ySh1KYkh— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020
История песни
YMCA или Young Men’s Christian Association — это молодежная волонтерская организация "Юношеская христианская ассоциация", являющаяся одной из самых больших в мире. Официально не связана ни с какой церковью или правительством, а главной целью организация указывает вкладывание христианских ценностей в молодежь.
В США организация часто помогала людям из сельской местности устраиваться в городе, давая им временное жилье и работу.
Со временем появились теории, что песня является отсылкой к скрытой репутации организации. В 70-80-х годах Y заработал довольно андерграундную репутацию - якобы их клубы были местом, которое часто посещают геи. Песня якобы прославляла гей-культуру - на это намекали и сценические образы участников группы и их поведение.
На первый взгляд, песня пропагандирует христианские ценности, присущие YMCA, но позднее появились теории, что песня является отсылкой к скрытой репутации организации. В 70−80-х годах YMCA заработал довольно андерграундную репутацию — якобы их клубы были местом, которое часто посещают геи. Песня якобы прославляла гей-культуру — на это намекали и сценические образы участников группы и их поведение.
Хотя позднее Village People отрицали любые подобные сравнения и коннотации, для многих это песня стала одним из символов ЛГБТ-движения - так называемым Гей-гимном.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах перед выборами. От штатов, где он сейчас лидирует, может зависеть исход выборов.
Также говорилось, что во время митинга Трампа ВВС США перехватили самолет в запретной зоне. Это произошло над городом Буллхед-Сити штата Аризона.