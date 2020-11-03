Рада разрешила менять отчество украинцам уже с 14 лет
Депутаты Верховной Рады Украины во время очередного заседания во вторник, 3 ноября, приняли за основу и в целом законопроект №2450, позволяющий менять отчество. За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов.
Трансляцию заседания опубликовала "Страна".
Так, проект закона вносит изменения в Гражданский кодекс и Семейный кодекс Украины.
В частности, в Гражданском кодексе предлагается предусмотреть право человека на следующее:
- Отчество можно изменить с 16 лет.
- С 14-летнего возраста отчество изменить можно только с согласия родителей/опекуна.
- Если один из родителей против смены отчества ребенка, вопрос решается органами опеки и попечительства, либо в суде. Во внимание берется выполнение своих обязанностей родителями и другие обстоятельства, которые могут повлиять на решение в пользу интересов ребенка.
Соответствующие изменения предлагается внести также в Семейный кодекс.
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" (Garnaga v. Ukraine) от 16 мая 2013 года, в котором ЕСПЧ установил нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ввиду того, что соответствующие положения законодательства Украины, регулирующие вопросы изменения отчества, сформулированы недостаточно четко.
Этот закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Напомним, 3 июня, Верховная Рада Украины приняла законопроект №2450 в первом чтении "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчество". За принятие законопроекта тогда проголосовали 247 нардепов.
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