В Полтавской области в ДТП погибли прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко, его жена и малолетняя дочь.

Об этом сообщает полиция области.

Семья на собственном авто возвращались из Киева в Сумы.

Авария случилась около 19:00 на 227 километре автодороги "Кролевец-Сумы-Пирятин".

Автомобили LEXUS GS 350 и DAF 95.430 с полуприцепом КRONE столкнулись, в результате чего погибли водитель и пассажиры легковушки. Водитель грузовика доставлен в Пирятинскую ЦРБ с травмой плеча.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Ранее в этот же случилось еще одно ДТП с участием прокурора - под Черниговом мужчина угодил в смертельную аварию.

Также мы писали о том, что причиной смертельного ДТП в Киеве стал инсульт у водителя.