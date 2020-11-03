Со среды, 4 ноября, в Грузии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводят обязательный масочный режим, который будет действовать и в помещениях, и на улицах.

Об этом со ссылкой на вице-премьера Грузии Майю Цкитишвили пишет "Интерфакс".

По ее словам, всех нарушителей "масочного режима" ждет денежный штраф в размере 20 лари (около $6 или 176 грн - Ред.). Также власти Грузии 3 ноября приняли решение ограничить работу ресторанов в масштабах всей страны: им запретят функционировать после 22:00. Ранее такие ограничения действовали только в Тбилиси, Мцхета, Кутаиси, Батуми.

По словам Цкитишвили, грузинское правительство не планирует какого-либо системного "локдауна", будут вводится точечные ограничения для предотвращения распространения Covid-19 в Грузии. По ее словам, стратегия точечных ограничений оказалась очень эффективной и помогает сохранить баланс между экономикой и здоровьем граждан.

Со своей стороны заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе сообщила, что в Грузии с 4 до 25 ноября во всех крупных городах обучение во всех школах переводится в дистанционный режим. С начала учебного года в Грузии в дистанционном режиме учились только ученики 7-12 классов.

Напомним, ранее в Берлине обязали носить медицинские маски везде, где нельзя соблюдать социальную дистанцию.

Также мы писали о том, что Кабмин направил в Раду законопроект о штрафах за маски на подбородке.