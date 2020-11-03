Легендарный аргентинский футболист и нынешний тренер "Химнасии" Диего Марадона после своего 60-летнего юбилея (31 октября) угодил в больницу. Причем, госпитализация оказалась окутана густым шлейфом слухов (ранее Марадона лечился от наркозависимости - Ред.) о том, что легенда футбола вернулся к старым привычкам и получил в итоге инсульт.

Леопольдо Луке, личный врач Диего Марадоны выступил с опровержением всех слухов и рассказал о госпитализации своего клиента.

Об этом передает TNT Sports.

"Я знаю, что ему может быть в десять тысяч раз лучше. Пребывание в клинике просто помогает ему. Он здесь, потому что Диего сам захотел приехать сюда. Мы приехали сюда не в срочном порядке, его здоровью ничего не угрожает.

Марадону госпитализировали на три дня, чтобы он восстановил водный баланс организма и прошел несколько осмотров. Он хочет вывести свою "Химнасию" на поле уже в воскресенье.

Категорически отрицаю рецидив каких-либо симптомов зависимости. Это может быть какая-то анемия. У него не было инсульта. Это была эмоционально сложная для него неделя, вызвавшая сильное давление", - рассказал Леопольдо Луке.

Ранее "Страна" сообщала, как Марадона "чудил" на матче Аргентина - Нигерия на ЧМ-2018 и упал в обморок.