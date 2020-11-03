Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опередил своего соперника, Джо Байдена, в ключевых штатах, которые влияют на результат выборов.



Об этом свидетельствуют данные опросов на сайте Real Clear Politics.



Так, от штатов, где сейчас лидирует Трамп, может зависеть исход выборов.



США состоят из 50 штатов и округа Колумбия. В каждом из них есть "коллегия выборщиков" (Electoral College). Количество выборщиков для каждого штата определяется из расчета численности населения. В крупных штатах выборщиков больше, в небольших штатах может быть всего три.



Тот кандидат, который более популярен в штате - получает все голоса выборщиков. Например, если в коллегии 20 выборщиков, из которых 11 за Байдена и 9 за Трампа - все 20 голосов пойдут Байдену.



Исключение составляют штаты Небраска и Мэн. Там голоса делят пропорционально результатам выборов в Конгресс, а также в ассамблею штата.



Среди важных штатов, в которых сейчас лидирует Трамп: Огайо, Северная Каролина, Джорджия и Айова.



Так, исходя из данных опроса, в Огайо Трампа поддерживают 47,4% избирателей, а Байдена - 46%. В Северной Каролине поддержка Трампа составляет 47,8%, а Байдена - 47,2%. В Джорджии Трампа поддерживают 47,8%, а Байдена - 47,6%. В Айове за Трампа могут проголосовать 47,2%, а по Байдена - 45,8%.

При том, по всем опросам, Байден опережает Трампа на 6,8% по популярности.



Ранее "Страна" писала, что на выборах президента США состоялось голосование на первых участках. Там проживает всего 6 избирателей, пятеро из которых поддержали Джо Байдена.



Также говорилось, что в Вашингтоне приготовились к беспорядкам после выборов президента США.