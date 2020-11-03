Верховная Рада Украины, во время заседания во вторник, 3 ноября, приняла в первом чтении законопроект о завершении реформы децентрализации. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов.

Законопроект № 3651-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций" предлагает урегулировать вопрос окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Кроме этого, документ предусматривает продление до окончания бюджетного периода исполнения бюджетов территориальных общин, принятых на утверждении Кабинетом Министров территорий территориальных общин в регионах Украины и бюджетов районов.

Также регулируется образование и реорганизация районных государственных администраций в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Так, в день обретения полномочий сельским, поселковым, городским советом, избранной территориальной громадой, территория которой была утверждена Кабинетом Министров Украины, заканчиваются полномочия сельских, поселковых, городских советов, сельских, поселковых, городских голов, избранных территориальными общинами, территория которых вошли в территории сложившейся территориальной общины.

После окончания полномочий сельских, поселковых, городских советов их исполнительные комитеты продолжают осуществлять свои полномочия до утверждения сельским, поселковым, городским советом.

После окончания полномочий сельского головы, соответствующие функции единолично выполняет сельский, поселковый, городской председатель, избранный сложившейся территориальной общиной, со дня обретения им полномочий до утверждения новоизбранной Радой персонального состава ее исполнительного комитета.

Также сельский, поселковый, городской голова, избран сформированной территориальной общиной может образовывать комиссии для обеспечения осуществления им полномочий по управлению делами юридических лиц, которые реорганизуются.

Новоизбранный совет может вносить изменения в решения о местных бюджетах, принятые советами, которые прекращаются.

В случае включения территории одной расформированной территориальной громады к территории нескольких сформированных территориальных общин, новоизбранная рада сложившейся общины, на территории которой расположен административный центр расформированной территориальной общины, может вносить изменения в решения о местных бюджетах, принятые советом, прекращается.

Остатки средств, которые образовались на конец бюджетного периода на счетах бюджетов расформированных территориальных общин, перечисляются в бюджет сформированной общины на основании платежных поручений за подписью сельского, поселкового, городского головы, избранного сформированной территориальной общиной.

Образование и реорганизация районных государственных администраций осуществляется Кабинетом Министров Украины после принятия Верховной Радой Украины решения об образовании и ликвидации районов с учетом особенностей, установленных этим Законом.

Напомним, 17 июля Верховная Рада приняла постановление, поданное Кабинетом Министров Украины, о ликвидации и создании районов в Украине. Документом сократили количество районов с 490 до 136.

Также мы писали, что в Кабмине допустили появление в Украине новой системы районов через год после выборов.