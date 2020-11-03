Мобильные госпитали начнут разворачивать по Украине в трех точках - в Киеве, в Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде 3 ноября, передает "Украинская правда".

По его словам, локации определяла местная власть.

"Была рассчитана сумма средств, которая необходима для развертывания полевых госпиталей, исходя из 500 коек на один полевой госпиталь.

Количество медицинских работников, которая будет там работать - 1200 человек. Определенная сумма средств и перечень оборудования, который необходим.

Подготовлены соответствующие распорядительные документы о выделении этих средств непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством этих мобильных госпиталей и в случае необходимости ", - рассказал Степанов.

Напомним, что киевский Дворец спорта уже начали переоборудовать под госпиталь для зараженных коронавирусом.

Также мы отмечали, что при каких трех симптомах нужна госпитализации больных с ковидом.