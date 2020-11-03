Сегодня, 3 ноября, в Киеве прошел традиционный брифинг главы Минздрава Максима Степанова, посвященный проблеме распространения коронавирусной инфекции в стране.

Участие в брифинге так же приняла и Ирина Садовьяк, заместитель министра здравохранения. Она в частности заявила, что Минздрав изменил критерии и установил перечень новых симптомов, при которых больной с подозрением и с подтвержденным Covid-19 подлежит обязательной госпитализации.

Видео брифинга осуществлял официальный Facebook Минздрава.

Как уточнила Ирина Садовьяк соответствующие изменения были утверждены приказом Минздрава Украины №2438 еще 27 октября 2020 года.

Итак, больных Covid-19 следует немедленно госпитализировать, если у них наблюдаются следующие симптомы:

частота дыхания менее 10 раз в минуту или больше 30 раз;

сатурация (доля насыщенного кислородом гемоглобина относительно общего гемоглобина, ее измеряют прибором под названием пульсоксиметр) меньше или равна 92%;

нарушение сознания.

"Также госпитализация показана пациентам с течением заболевания средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию в стадии декомпенсации", - уточнила Ирина Садовьяк.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что по данным на 3 ноября число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 8 899 человек. Это новый печальный антирекорд.



Так же мы сообщали, что Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам на 3 ноября.

