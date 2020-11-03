Партия "Европейская солидарность" стала победителем выборов в совет Львовской объединенной территориальной громады, набрав 31,25% голосов (68 704 избирателя).



Об этом сообщается в итоговом протоколе Львовского теризбиркома, текстом которого располагает Интерфакс-Украина.



Так, на втором месте – партии "Самопомич" – 19,43% (42 787), на третьем партия "Голос" – 8,9% (19 621). Также в новый состав совета Львовской ОТГ вошли представители партии "Варта" – 6,96% (15324) и ВО "Свобода" – 6,85% (15097).



Таким образом, в новой каденции совета "Евросолидарность" будут представлять 26 депутатов, "Самопомощь" – 17, "Голос" – 8, "Варту" – 7 и "Свободу" – 6.



Также сообщалось, что на выборах головы Львовской ОТГ в первом туре победитель не определился. Во второй тур вышли Андрей Садовой от "Самопомочи", у которого было 40,09% голосов и Олег Синютка от "Европейской солидарности" за которого проголосовал 31,1% избирателей.



Ранее "Страна" писала, что второй тур выборов мэра Львова назначили на 22 ноября. Изначально во Львове за кресло городского головы боролись 17 кандидатов.



Также говорилось что жена и теща Садового заразились Covid-19.