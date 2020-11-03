Атака в Вене была терактом, за которым стояли исламисты.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает ОЕ24.at.

Он подчеркнул, что Австрия не позволит себя запугать. "Информация об исламистском характере нападения в Вене подтвердилась, Австрия найдёт и привлечёт к ответственности всех виновных. Это не конфликт между австрийцами и мигрантами, это борьба между цивилизацией и варварством", - сказал Курц.

Напомним, в результате теракта погибли четыре гражданских лица, среди них пожилой джентльмен, пожилая дама, молодой прохожий и официантка. Пятым погибшим является террорист. Кроме того, 14 человек получили ранения в результате терактов в Вене, за жизнь некоторых до сих пор борются врачи.

"Наш враг – Исламистский экстремизм, который направлен против всех наших ценностей и против нашей конституции, и не только хочет причинить смерть и страдания – но также разделить наше общество", - заявил Курц.

Также напомним, что Зеленский выразил соболезнования и объявил о солидарности с Австрией.