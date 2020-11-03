Анатолий Федорчук, который был мэром Борисполя, а через два дня после выборов умер от коронавируса, одержал больше всего голосов в первом туре.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, за Анатолия Федорчука, который представлял на выборах партию "Наш край", проголосовали 24,93% избирателей (5 343 голоса). Второе место занял кандидат от партии "Европейская солидарность" Владимир Борисенко с 13,99% голосов.

Напомним, по данным "Опоры", после смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука, который на местных выборах 25 октября получил наибольшее количество голосов, в городе проведут новые выборы, их могут назначить на январь.

Также мы писали о том, что после смерти Федорчука в городском совете Борисполя не планируют назначать временного мэра, а ожидают перевыборов.