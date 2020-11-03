Еврейская община Австрии приняла решение закрыть все синагоги в стране после терактов в Вене.

Об этом информирует издание Volksblatt.

Все еврейские учреждения в Вене также закрывают - в частности, кошерные рестораны, супермаркеты и школы. Кроме того, меры безопасности были усилены по всей Австрии. Членам еврейской общины рекомендуют оставаться дома.

Напомним, в центре Вены 2 ноября произошли теракты, которые сотрясли весь мир.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, была ли атака на Зайтенштеттенгассе в Вене, где расположена городская синагога, направлена против еврейской общины.

Точно известно, что злоумышленник застрелил двух людей перед зданием синагоги.

Кроме того, поздно вечером 2 ноября в центре Вены произошло еще несколько перестрелок, а жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. 17 человек получили ранения.