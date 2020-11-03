Будапештский меморандум является политической декларацией, поэтому получить реальные гарантии по этому документу в настоящее время практически невозможно.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном во вторник, 3 ноября.

По ее словам, в 2014 году во время начала российской агрессии в Украине никто не помнил об этом меморандуме.

"Будапештский меморандум - это политическая декларация и не более, это не международный договор...То есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", - сказала Анка Фельдхузен.

Также посол добавила, что не уверена в необходимости расширения нынешних форматов урегулирования конфликта на Донбассе. Более важным является поддержка Украины со стороны партнеров.

"Если Украина хочет расширить существующие форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Все-таки нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников - это больше координирование позиций. Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет 7 или 8 участников - это еще хуже", - поделилась она.

Отметим, Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 года лидерами четырех стран - Украины, России, Великобритании и США. Подписи поставили Леонид Кучма, Борис Ельцин, Джон Мэйджор и Билл Клинтон соответственно. Суть меморандума в том, что Украина отказывается от ядерного оружия, а три остальные страны взамен обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, вопрос о Будапештском меморандуме ранее президент Украины Владимир Зеленский вынес на Всеукраинский опрос 25 октября. Как объяснили в Офисе главы государства, это обусловлено тем, что актуализация его положений может помочь Украине продвинуться в переговорах по Донбассу и Крыму.

Как сообщалось, этот вопрос - завуалированная просьба к США и Британии о, в том числе, военной помощи с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности. Отметим, что Зеленский ездил в Британию. Где, как он сам признался, встречался с руководителем британской разведки Ми-6. И обсуждал тему "защиты суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также стоит напомнить, что за активизацию Будапештского меморандума в Украине ратовали многие представители "партии войны", которые не хотели соблюдать Минские соглашения.