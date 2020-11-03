Вчера, 2 ноября, в зоне теракта в Вене находились четверо украинских граждан-студентов, они не пострадали. Количество жертв среди мирных жителей выросло до трех.



Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Так, "по состоянию на утро уже пишут о трех погибших гражданских. Информации об их гражданстве пока нет. В зоне теракта, в одном из кафе, было четверо украинских студентов. С ними все хорошо", - написал на своей странице в соцсети Щерба.

В австрийской столице Вене на площади Зейтенштетенгассе, в центре города, около 20:00 по местному времени совершена атака на синагогу - прогремел взрыв и началась перестрелка между преступниками и полицейскими. Сообщалось, что в больницы поступили 15 человек с ранениями. По данным местных СМИ, семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в их числе - один полицейский.

На утро число погибших увеличилось до трех.

Канцлер Австрии Себастьян Курц расценил нападение как теракт.



Ранее "Страна" писала, что венским террористом оказался 20-летний этнический албанец с паспортом Северной Македонии. Он был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать в Сирию.



Также говорили, что Зеленский выразил соболезнования и объявил о солидарности с Австрией.