Депутаты из фракции "Слуги народа" по состоянию на вторник, 3 ноября, уже начали собирать подписи заявление с призывом к судьям Конституционного суда Украины уйти в отставку.

По информации источников "Страны", уже собрали 180 подписей депутатов.

"Подписались депутаты из разных парламентских фракций, кроме "Батькивщины" и ОПЗЖ", - рассказал источник.



Отметим, что обращение к КСУ с таким призывом "Стране" вчера анонсировала "слуга народа" Ирина Верещук.

Она, комментируя законопроект Зеленского об отставке судей, заявила, что документ не попадет в зал. А вопрос с КСУ, по ее мнению, стоит решать в конституционном поле. В качестве варианта Верещук и назвала такой призыв к судьям.

Напомним, недавно Конституционный суд принял решение об отмене ответственности за декларирование недостоверной информации и лишении НАПК части полномочий.

После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС. Впрочем, такой способ отправить их в отставку не соответствует украинским законам.

Сам глава государства заявил, что КСУ можно разгонять, потому что так же незаконно устранили Януковича.