Террориста, которого застрелили во время страшных терактов в Вене, звали Куртин С., ему было 20 лет. Также он был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать в Сирию.

Об этом со ссылкой на редактора венской еженедельной газеты Falter Флориана Кленка сообщает Reuters во вторник, 3 ноября.

Так, нападавший был известен внутренний разведке, потому что был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать в Сирию.

"Он находился в поле зрения ведомств по защите конституции, поскольку он был в числе 90 австрийских исламистов, которые хотели выехать в Сирию. В июле его задержали", - рассказал Флориан Кленк.

Он добавил, что мужчина по имени Куртин С. имел "албанские корни". Его родители были родом из Северной Македонии и не были замечены в связях с исламизмом.

Позже глава МВД Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что 20-летний нападавший имел северомакедонские корни и был известен правоохранительным органам участием в террористической организации. По словам министра, в дополнение к австрийскому паспорту, у мужчины было гражданство Северной Македонии.

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о нападениях террористов в Вене.

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