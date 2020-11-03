Во вторник, 3 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о возможной критической ситуации, которая может сложиться в стране из-за роста количества заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 и рассказал, что сценарий прохождения второй волны заболеваемости не будет легким.



Об этом стало известно во время его выступления на заседании украинского парламента.



"Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире… Впереди тяжелые времена… Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями", - сказал Степанов.



Так, он рассказал о мерах, предпринимаемых ведомством, но отметил, что "с какой скоростью мы бы не добавляли койкоместа, коронавирус распространяется намного быстрее", и такая ситуация одинакова по всему миру.



Министр также заявил, что "как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская система не выдержала, фактически это будет катастрофа.

По словам Степанова, если не будет достаточного количества врачей, "количество коек уже не будет иметь никакого значения".



"Нет кого-то одного отдельного ответственного за борьбу с Covid-19, никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того – никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Настало время личной ответственности каждого", - подытожил Максим Степанов.



Ранее "Страна" сообщала, что министр здравоохранения объявил, при каком количестве больных Украину ждет полный локдаун. Это произойдет, когда количество новых больных в сутки достигнет 20 тыс. человек.



Также говорилось, что министр просил депутатов Рады ввести штрафы за неношение масок.