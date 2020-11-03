Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало Татьяну Черновол для дачи показаний насчет нового дела, открытого против нее.



Об этом сообщает сама Черновол в своем Facebook.



"Если штурм Партии Регионов отдельно, то это по поводу Киеврады или по поводу машины с прослушкой СБУ? Или может из-за остановки кортежа Януковича или из-за визита к Медведчуку", - пишет бывший народный депутат и журналистка.



Так, исходя из повестки, дело было открыто в начале октября, а в отделение Черновол нужно явиться 17 ноября 2020 года.









Ранее "Страна" писала, что в ГБР опровергли версию Черновол о поджоге офиса Партии Регионов, что она тем самым отвлекала внимание от убийств на Майдане.



Так же говорилось, что Татьяну Черновол освободили от ночного ареста. Ей изменили меру пресечения на личные обязательства. Одним из них был запрет на общение с Антоном Яценко.