Ресторатор и нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который в середине октября заболел Covid-19 и попал в больницу, получил негативный результат теста на коронавирус.

Об этом его супруга Алла Барановская сообщила 2 ноября в сториз в Instagram.

Так, отвечая на вопрос подписчиков, Барановская рассказала, что Тищенко уже хорошо себя чувствует.

"Николай получил негативный тест (1 ноября - Ред.) впервые приехал домой. Вирус противный, нужно быть аккуратными! Особенно беречь родителей и бабуль с дедулями! Последствия могут быть разные", - написала она.

Напомним, в конце октября жена нардепа Тищенко в день выборов улетела в Стамбул с сумкой-багетом за 93 000 гривен.

Также мы писали о том, что сам ресторатор Тищенко при лечении Covid-19 использовал сало.