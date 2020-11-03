В Европе продолжается серия терактов.

После нападений во Франции, террористы атаковали одну из самых миролюбивых и спокойных европейских стран. Исламисты в белых одеждах со штурмовыми винтовками наперевес устроили бои в центре столицы Австрии - Вене.

Известно уже о пяти жертвах теракта.

"Страна" восстановила хронологию событий, а также выяснила, кого подозревают в нападениях и удалось ли задержать всех террористов.

Как проходили теракты

В понедельник, 2 ноября, около 20:00 в центре Вены начались нападения со стрельбой.

В первых сводках СМИ сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу около местной синагоги на площади Шведенплац (в первом районе Вены). В результате этого был серьезно ранен один полицейский. Некоторые очевидцы сообщили, что прозвучало около 50 выстрелов.

Terrorist attack in #Vienna with 7 dead confirmed and several injured. Attack took place in several locations around #Austria’s capital. The city synagogue was also targeted. Comprehensive anti-terror operation taking undergoing.#terrorism pic.twitter.com/smmlYmHnNf — Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) November 2, 2020

Стрелку удалось бежать, но полиция объявила проведение крупной операции по его поимке и начала преследование террориста и его сообщников.

Ближайшую станцию метро перекрыли, чтобы не дать преступникам скрыться. Местных жителей просили не приближаться к синагоге. Венские полицейские с оружием и фонарями прочесывали улицы в центре Вены. Копы проверяли все автомобили и кафе.

Телеграм-канал "Политика Страны" публиковала видео с места стрельбы у синагоги в центре Вены.

Позже в сети начали появляться видео очевидцев. На одном из них виден раненый, которому пытаются оказать помощь. На втором видео - толпа людей наблюдает за спецоперацией.

Еще одно видео сняли очевидцы, которые спрятались в близлежащих зданиях. На нем видно, как террорист в балаклаве и белой одежде с оружием бегает по пустым улицам Вены и убивает каждого, кто не успел спрятаться.

Около 22:30 австрийское телевидение сообщило, что преступники захватили заложников в японском ресторане Akakito на улице Мариахильферштрассе, которая находится в седьмом районе города.

Впрочем, эта информация была позже опровергнута администрацией заведения, которые рассказали, что у них с проверкой были только полицейские.

Около 23:00 появилось сообщение о стрельбе в элитном отеле "Хилтон". Спустя полчаса после этого в соцсетях обнародовали видео задержания четырех террористов в белой одежде в самом центре Вены на улице Грабен.

СМИ сообщают, что люди до глубокой ночи оставались в ресторанах и прочих заведениях - их не выпускали по домам из-за угрозы новых нападений. Более тысячи человек не могли покинуть Венскую оперу, прохожих с вертолета через громкоговорители просили немедленно покинуть улицу и не подходить к окнам.

Как рассказали нам очевидцы, администрации ресторанов заблокировали двери, во многих оставшихся внутри людей кормили и поили за счет заведения. Кстати, в этот вечер в кафе был аншлаг: как раз с 3 ноября рестораны в стране закрываются на локдаун из-за коронавируса.

Позже в полиции сообщили, что нападения были совершены по шести адресам, среди которых рестораны, синагога и еврейский центр. При этом террористов было с десяток человек. Один из нападавших на синагогу в центре Вены погиб, еще четверо были задержаны, но еще некоторые, предположительно, сумели скрыться.

Локации нападения - это центральные районы австрийской столицы между станциями метро "Штефансплатц" и "Шведенплатц", а также улицы вдоль Дунайского канала. На карте обозначены места атак.

После серии терактов Австрия ввела армию в столицу с целью защиты населения. Военное командование будет действовать в кооперации с антитеррористическими подразделениями полиции. По меньшей мере один участник террористического нападения продолжает находиться на свободе.

По состоянию на 3 ноября контртеррористическая операция продолжается, к ней привлечено 150 человек из подразделения спецназначения "Кобра", 100 человек из группы быстрого реагирования "Вега", представители полицейско-контрразведывательной службы BVT и криминальная полиция. Центр города остается полностью перекрытым.

В целях безопасности усиливается контроль на границах со странами-соседями.

Российская оперная певица Анны Нетребко, которая сейчас находится в Вене, ночью вышла в эфир и рассказала, что атака была совсем рядом с ними, ее соседка стала свидетелем стрельбы, когда люди в панике убегали от убийц.

По официальным данным погибло 4 мирных жителя. Был убита официантка, пожилой мужчина, пожилая дама, молодой прохожий. Также сегодня СМИ сообщили о смерти пятого раненого.

Пострадали 17 человек. Из них семь сейчас в тяжелом состоянии.

Что известно о террористах

Правоохранители в итоге задержали четырех преступников и ликвидировали одного террориста, который был вооружен автоматом с целым арсеналом боеприпасов.

У него также был "пояс со взрывчаткой", который оказался муляжом.

Задержание четверых террористов в Вене. Фото: twitter.com/FifthAnemone

Еще один исполнитель терактов был задержан в городе Линце, сообщают СМИ, но эта информация пока ждет официального подтверждения.

Застреленным террористом оказался 20-летний этнический албанец с паспортом Северной Македонии по имени Фейзулай Куйтим.

Он был известен правоохранительным органам участием в террористической организации. При этом родители парня не были замешаны в связях с исламизмом.

По данным австрийского МВД, Куйтим в декабре 2019 года условно-досрочно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за участие в террористической организации. В тюрьму его отправили в апреле 2019 года за намерение отправиться в Сирию и воевать на стороне ИГИЛ.

То есть человек отсидел за терроризм, вышел и снова совершил теракт.

Перед атакой Куйтим опубликовал в Instagram фото, на котором он улыбается с автоматом и мачете в руках. Впрочем, пока подлинность фото не подтверждена.

20-летний Куйтим с мачете и автоматом. Коллаж: krone.at

По данным главы МВД Австрии Карла Нехаммера, убитый террорист симпатизировал экстремистской террористической организации "Исламское государство".

Силовики также отмечают, что в их распоряжении оказалось 20 тысяч различных видеозаписей, которые удалось снять очевидцам. Этот контент изучается. По мнению силовиков, у террористов есть сообщники.

Реакция мира и Украины

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что атака в Вене была терактом, за которым стояли исламисты, но Австрия не позволит себя запугать.

"Это не конфликт между австрийцами и мигрантами, это борьба между цивилизацией и варварством", - отметил он.

Курц также добавил несколько слов о характере нападения: "Наш враг – исламистский экстремизм, который направлен против всех наших ценностей и против нашей конституции, и не только хочет причинить смерть и страдания – но также разделить наше общество".

Первым на теракт в Вене отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, который и сам недавно столкнулся с атакой исламистов. Он заявил, что разделяет потрясение австрийского народа:

"Мы, французы, разделяем потрясение и горе австрийского народа, который сегодня вечером подвергся нападению в самом центре их столицы Вены. После Франции нападению подверглась [наша] союзная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся", - написал он у себя в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем пострадавшим во время теракта и заявил о безусловной поддержке народа Австрии в это тяжелое время.

"В настоящее время испытаний Украина остается вместе с Австрией. Я выражаю соболезнования всем пострадавшим во время чудовищного теракта в Вене", - написал глава государства в своем официальном Twitter.

Президент РФ Владимир Путин назвал теракт в Вене жестоким и циничным преступлением. Он направил соболезнования президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу в связи с терактом в Вене, текст телеграмы размещен на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что "глава российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий".