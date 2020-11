В Европе продолжается серия терактов.

После нападений во Франции, террористы атаковали одну из самых миролюбивых и спокойных европейских стран. Исламисты в белых одеждах со штурмовыми винтовками наперевес устроили бои в центре столицы Австрии - Вене.

Известно уже о пяти жертвах теракта.

"Страна" восстановила хронологию событий, а также выяснила, кого подозревают в нападениях и удалось ли задержать всех террористов.

В понедельник, 2 ноября, около 20:00 в центре Вены начались нападения со стрельбой.

В первых сводках СМИ сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу около местной синагоги на площади Шведенплац (в первом районе Вены). В результате этого был серьезно ранен один полицейский. Некоторые очевидцы сообщили, что прозвучало около 50 выстрелов.

Terrorist attack in #Vienna with 7 dead confirmed and several injured. Attack took place in several locations around #Austria’s capital. The city synagogue was also targeted. Comprehensive anti-terror operation taking undergoing.#terrorism pic.twitter.com/smmlYmHnNf