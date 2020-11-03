У Владимира Зеленского, судя по всему, намечается конфликт с армянами.

На днях возмущенное обращение к украинскому президенту адресовал его бывший коллега по кинобизнесу - российский режиссер-армянин Сарик Андреасян. Он обивинил Украину в продаже Азербайджану фосфорных бомб, которые убивают жителей Нагорного Карабаха. И за это назвал украинского президента "г@ндоном".

Об этом обращении вряд ли бы кто вообще узнал, если бы сегодня Зе не ответил на него с официальной Facebook-странички. Чем поверг в недоумение многих своих читателей - поначалу люди вообще не поняли, с кем полемизирует Зеленский и зачем.

Однако проблема явно существует. Если отбросить пока не доказанную историю с фосфорными бомбами, украиная реальная политика движется в явно антиармянском направлении. Что и вызывает раздражение многих армян.

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Что заявил Сарик Андреасян о Зеленском

Два дня назад бывший КВНщик и популярный российский режиссер-армянин посвятил украинскому президенту пост в Инстаграм.

С Зеленским Андреасян знаком давно. Будущий президент снимался в его фильмах: например, сыграл Новосельцева в новой версии "Служебного романа".

Сарик опубликовал совместное с Зеленским фото и упрекнул его в продаже оружия Азербайджану. За что назвал его "г@ндоном" и заявил, что "Крым наш".

"Вова, привет! Этим фотографиям уже около десяти лет! Я помню, как встретился с тобой и сказал, что очень хочу чтобы ты играл в моем фильме и я был невероятно счастлив, когда ты согласился.

Помню, как продюсеры различными методами пытались вставить свои околокультурные фантазии в мой фильм и ты максимально меня защищал, помню как я показывал тебе первый вариант монтажа в Киеве и ты был всегда справедлив и честен, помню как был у тебя дома в гостях и твоя замечательная жена готовила нам чай, помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту и ты осёк ее и сказал "будь вежлива - это человек", помню как мы увиделись в Санкт-Петербурге на кинорынке и поздравили друг друга с рождением детей.

Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем.

А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось - это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе "будь вежлив - это человек", но видимо когда вы садитесь на эти "стулья", то все становитесь гондонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом.

У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем у кого руки в крови. И раз уж такая история хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ", - написал Андреасян.

Ответ Зе и реакция на него

Сегодня утром Зеленский написал в Facebook пост с ответом режиссеру. Чем наделал много шуму: если бы не реакция Зе, то о "письме Сарика" вряд ли бы вообще кто-то в Украине узнал.

Запись была на украинском языке - хотя вряд ли Сарик Андреасян его знает. То есть это был уже своего рода демарш. Но было видно, что президента слова бывшего коллеги и, вероятно, друга - задели. Его пост оказался втрое больше, чем у Сарика.

"Пойми, Сарик, это действительно больно. И как жутко становится, когда видишь своими глазами, что такое настоящая война. АИ что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, чем и зачем занимается российская пропаганда, и почему она полностью врет. Но я не понимаю тебя абсолютно. Потому что Украина никогда нигде не поставляла фосфорные бомбы. Вообще. Особенно в тех места, где уже жарко, а где много горячих голов, которые чего-то хотят "геополитически порешать".

Такие вбросы появляются уже не в первый раз. Сначала врали об Украине и войне на Донбассе. Потом врали об Украине и войне в Сирии. Теперь это всплыло в контексте войны в Нагорном Карабахе. И всё это делают одни и те же люди. Ты не понимаешь, зачем они это делают? Поэтому, прежде чем говорить что-то об Украине, нужно правдиво ответить самому себе на простой вопрос: кому выгодно врать о войнах и об Украине?

Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду.

Можно же было спросить у меня лично? Или нет?

А вообще правду можно понять, просто критически оценив информацию в медийном пространстве, учитывая, сколько фейковых вбросов было за последние годы. Поэтому очень коротко позволю себе выделить аксиоматическое.

Во-первых, Украина выступает против любых кровавых конфликтов. Мы не поддерживаем эскалации.

И не подкармливаем противостояния. Просто потому, что сами переживаем уже седьмой год очень жестокую войну. И это другой эмоциональный фон. Мы категорически против войн и против провокаций на военную тематику. Подтверждением этого является наше стремление к миру.

Во-вторых, нам прекрасно известно, кто и почему вбрасывает подобную "информацию". У нас уже есть иммунитет ко всему этому.

Есть он и у Европы. А вам нужно как можно быстрее его сформировать. Потому что это как ковид - очень коварный враг, который не знает границ. Поэтому чаще мойте руки после контактов с известной пропагандой.

В-третьих, я убежден, что задача всех художников, всех деятелей культуры - помогать деэскалации, тушить агрессивные эмоции, не усугублять противоречия и тем более не распространять фейки. Когда говорят художники, должны замолчать пушки. Да?

В-четвертых, в Украине проживает большая армянская община, которая является органической частью украинского общества. Для нас это очень важно.

И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос, который именно сейчас можно поставить.

Вопрос непростой. Потому что это о ценностях, о человеческой нормальности, об искренности. Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего?

Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, так как этот ужас пришел и в твой дом. Для меня лично все четко и просто: я за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает любые поставки оружия кому-либо. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Потому войны для нее - это хлеб и кровь (отметим, что Украина в недавнем прошлом поставляла оружие и Баку, и Еревану, хотя страны постоянно находились в шаге от войны - Ред.).

Мораль не может быть двойной - для себя и для других. Подумай об этом.

И, кстати, моего сына зовут не Марк".

Пост Зеленского вызвал крайне неоднозначную реакцию. Комментаторы удивились, а кто вообще такой Сарик (президент это никак не пояснил) и чем этот человек так важен, что президент отвечает ему со своего официального ФБ-аккаунта.

"Это точно президент писал?", - удивляется экс-депутат Борислав Береза.

"Зачем вы Сарика поставили на одну ступеньку с украинским Президентом? Обалдели совсем?", - поинтересовался политолог Руслан Бортник.

"Кто такой Сарик? И кто все же убил Эрику?", - иронизирует журналист Сергей Руденко, используя фразу, которую по ошибке пустили в субтитрах во время выступления Зе по ТВ.

Обсуждение продолжилось и по Facebook.

"В стране конституционный кризис, боевые действия на востоке, заканчиваются covid-места в больницах, почти полмиллиона заболевших, экономика задыхается.

Президент Зеленский: Сарик, ты не прав!", - пишет журналист Богдан Аминов.

Телеведущий Дмитрий Спивак считает, что Зеленский в последнее время отвечает на вопросы всех, кроме украинского народа - от "соросят" до Сарика.

"События последних дней наводят на мысль, что Президент Зеленский полностью теряет ощущение реальности.

О его конфликте с судьями КС сказано много. Его законопроект абсолютно вне конституционного поля и несёт угрозу государственному устройству.

А вчерашние наставления коррупционного Шабунина и железнодорожного Лещенко с указанием, что надо делать - вообще удручают. Такого откровенного унижения Главы государства перед соросятами никогда не было.

А сегодня продолжение. Президент Украины вступает в открытый диалог с Сариком из Армении, который обвинил Владимира Александровича в поставке вооружения Азербайджану. Ни много ни мало. Казалось бы, не уровень Президента отвечать. Ан нет. КВНовское прошлое взяло верх...

Это нам он не отвечает. Ни на один вопрос, интересующий украинское общество. Ни устно ни письменно. А зачем? Украинцы могут подождать.

А вот Сарик нет...

Зеленского несёт. Но эта плохая волна. Она его может просто накрыть с головой".

"Сарик, спроси еще пожалуйста у Зеленского про его обещания.



Например, когда достроят жилкомплексы Укрбуда, когда пересмотрят второй этап медреформы и когда он встретится с настоящими ФОПами?

Просто тебе он отвечает, а нам всем нет.

Запустим рубрику: "Сарик спроси у Президента", - пишет нардеп Антон Поляков.

Тем не менее, проблема отношений Украины и Армении существует. И вопрос поставок оружия - не праздный.

Почему армяне обиделись на Зеленского?

Власти Украины пытались более-менее выдерживать нейтралитет в карабахском вопросе. Правда, не всегда получалось.

В начале октября украинский МИД заявил, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана. А нардеп от "Слуги народа" Людмила Марченко даже пообещала Баку военную помощь.

Правда, ее заявление тут же дезавуировал глава МВД Арсен Аваков и опроверг факт оказания такой помощи. Что было вдвойне интересно. Во-первых, Аваков - этнический армянин. Во-вторых, по рангу он никакого отношения к военной помощи за рубеж не имеет.

2 октября Зеленский заявил, что Украина поддерживает Азербайджан, потому что это геополитический партнер Киева.

"Отношения очень серьезные, мощные, и на экономическом направлении, и на геополитическом. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и они так же, когда мы говорим о Крыме, откровенно говорят, что была незаконная аннексия Крыма, и поддерживают нашу территориальную целостность и суверенитете Украины. Поэтому здесь мы поддерживаем друг друга", - сказал он.

И, хотя Зе сделал оговорки в пользу диалога между Ереваном и Баку, все равно - и его заявления, и позиция МИД была больше с акцентом на подддержку Азербайджана. Да и реальные шаги Киева можно было толковать скорее в пользу Баку.

Президент, например, развил кипучую деятельность по военному сотрудничеству с Турцией - главным союзником Азербайджана и поставщиком его армии, воюющей против Карабаха. В частности, болезненные удары по Арцаху наносят турецкие беспилотники "Байрактар". Запчасти для которых производятся и в Украине.

"У нас с Турцией есть глубокое стратегическое партнерство, в том числе и в военно-технической сфере. Мы так же закупаем беспилотники, участвуем в их производстве, это очень перспективные проекты, и мы планируем их развивать активно и выходить на новые проекты", - рассказывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже в ходе обострения карабахского конфликта.

Интересно, что Канада, которая давно поставляет комплектующие для "Байрактаров", с началом конфликта остановила поставки на периоди военных действий в Карабахе. Украина же в самый разгар войны только наращивает это сотрудничество.

Об этом договорились Зеленский и Эрдоган в ходе визита украинского президента в Турцию 16 октября. А на днях вице-премьер Олег Уруский рассказал о договоренности с турецкой компанией Bayrakatar о размещении в Украине производства беспилотных летательных аппаратов.

"Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты", - заявил чиновник 24 октября, добавив, что прозводство развернут на базе одного из заводов "Укроборонпрома".

В армянских соцсетях после поездки Зе в Анкару развернули акцию "Не покупайте украинское". "Тем самым вы вооружаете турок. Двигатели турецких беспилотников Bayraktar производятся в Украине".

Судя по всему, в лице Сарика Андреасяна Зеленский решил ответить всей армянской диаспоре, которая, понятное дело, не в восторге от сотрудничества Украины с врагами Армении.