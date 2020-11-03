Министерство здравоохранения Украины не планирует разворачивать мобильные морги в стране, так как в ведомстве полагают, что украинцы будут соблюдать все карантинные правила, и такой необходимости не будет.

Об этом в ходе брифинга 3 ноября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"На сегодня мы такой вопрос даже не рассматривали, мы все же очень верим, что украинцы начнут соблюдать все правила, установленные в нашей стране, следовать рекомендациям Минздрава. И мы не перейдем тот рубеж под названием "количество умерших таково, что наши морги не справляются, и мы вынуждены думать о развертывании мобильных моргов", - сказал Максим Степанов.

Напомним, сегодня в Украине установлен новый антирекорд: число зараженных Covid-19 выросло на 8 899 человек.

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