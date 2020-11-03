Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл первое производство за недостоверное декларирование. Дело закрыто в связи с тем, что Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Об этом сообщила пресс-служба суда на своей странице в Facebook во вторник, 3 ноября.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла первое дело, связанное с недостоверным декларированием. Обвиняемым по этому делу был бывший председатель Запорожской областной государственной администрации. Дело было закрыто ввиду того, что несколькими днями ранее, 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В ВАКС добавили, что на момент принятия КСУ указанного решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Всего же в суде на данный момент рассматривается 178 уголовных производств.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК.

После чего 30 октября, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в Законе Украины "О предотвращении коррупции".