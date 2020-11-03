Нардеп от "Слуги народа", глава Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заразился коронавирусом.

Об этом депутат сообщил в Facebook во вторник, 3 ноября.

"Вчера вечером получил результат теста на Covid-19, положительный. Кажется, это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться. А всем желаю 36,6! Маска, маска и еще раз маска", - написал Завитневич в Facebook.

Напомним, 3 ноября в Украине зафиксирован новый антирекорд: число зараженных Covid-19 выросло за сутки на 8 899 человек.

Также мы писали о том, что глава Минрегиона Чернышов 2 ноября заявил, что вылечился от Covid-19.