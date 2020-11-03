Число погибших в результате теракта в районе Большой венской синагоги увеличилось до 4 человек, не менее 17 получили ранения. Также был ликвидирован один из нападавших.

Об этом передает австрийская газета Kleine Zeitung.

"Были убиты четверо мирных жителей, а также преступник, у которого были обнаружены автомат и много боеприпасов. Пояс со взрывчаткой оказался муляжом", - говорится в сообщении. По данным СМИ, была убита женщина-официантка.

Как заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, террорист, которого удалось ликвидировать, симпатизировал экстремистской террористической организации "Исламское государство", пишет Guardian.

Личность убитого террориста уже установлена, у него в доме прошел обыск. В распоряжении силовиков оказались так же 20 000 различных видеозаписей атаки, сделанных очевидцами, этот контент уже изучается.

На вопрос, можно ли считать террористов антисемитами, пока однозначного ответа нет. Однако нападавший "однозначно был радикализированным человеком". Министр внутренних дел назвал убитого "исламским террористом". На нем был пояс со взрывчаткой, оказавшийся муляжом, а также у него нашли автоматическую винтовку, несколько единиц короткоствольного оружия и боеприпасы.

По мнению силовиков, у террористов были сообщники, их ищут.

Отметим, нападения со стрельбой начались в центре Вены около 20.00 по местному времени в понедельник, 2 ноября. В полиции сообщили, что нападения были совершены по шести адресам.

Напомним, полиция ищет трех сбежавших террористов, которые устроили стрельбу в центре Вены.

Также мы писали о том, что Австрия ввела армию в столицу для защиты населения Вены после серии терактов.