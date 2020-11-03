Лидер баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс во вторник, 3 ноября, в день президентских выборов в США призвал в соцсети голосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена

Соответствующее заявление баскетболист обнародовал в своем Instagram.

Так, Джеймс опубликовал иллюстрацию с Байденом и Камалой Харрис, которая может стать первой темнокожей женщиной, занявшей пост вице-президента США. Это произойдет в случае победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах.

"Еще день. Пожалуйста, проголосуйте. Нам нужно все менять, и мы начнем завтра", - написал баскетболист.

Напомним, что сегодня, 3 ноября в США пройдут выборы президента. На эту должность претендуют нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

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