Сегодня 6 ноября - 21-й лунный день в знаке зодиака Рак. День подходит для физической и творческой активности, коллективной работы, поездок или путешествий. Также будут полезными водные процедуры.

Предлагаем читателям астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на сегодня. Также может быть интересен гороскоп на ноябрь о том, чего ждать от последнего месяца осени.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня благодаря нестандартному мышлению вы сможете избавиться от негативных последствий прошлых дней. Возьмите себе за правило иногда прислушиваться не к рациональным доводам, а к своей интуиции.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня сложности могут появиться в карьере. Звезды советуют набраться терпения и соблюдать крайнюю аккуратность в общении с начальством. Возможно, вам лучше изменить тональность, при этом ни в коем случае не проявлять робость или страх, а знать свои сильные стороны.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам не стоит зацикливаться на работе. Шансы в скором времени сделать блестящую карьеру пока не слишком высоки, да и жизненные задачи у вас сейчас иные. Сегодня есть все шансы значительно улучшить свои условия жизни. Возможно, это будет переезд, завершение ремонта, покупка недвижимости и т.п.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам необходимо попытаться расширить круг общения, как бы тяжело это ни было. Ведь в рабочем или спортивном коллективе вы можете встретить единомышленников, ценных партнеров, надежных друзей и мудрых советчиков.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня для Львов важны степенность и обдуманность собственных решений, а также чуткость к близким и забота к семье. Рабочие моменты отставьте. К тому же, не царское это дело исправлять чужие погрешности и оплошности.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девам не подойдет стратегия "тише воды, ниже травы", но это не означает, что можно не думать о дисциплине и аккуратности. Что бы сегодня ни случилось, не впадайте в ступор, отвечайте спокойным голосом и будьте уверены в своих силах.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам пора задуматься о том, чтобы создать надежный тыл дома и на работе. Сегодня для вас важной будет погода в доме. А главная задача дня - "заземлиться", пустить корни и четко понять, на кого вы можете опереться.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня природный магнетизм Скорпиона засияет с небывалой силой. Продемонстрируйте всем вокруг, что вы человек со здоровой самооценкой, которому не свойственно падать духом или драматизировать в проблемных ситуациях.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцам важно отказаться от многословия, к которому вы часто прибегаете, чтобы заглушить стресс. Нередко вы начинаете говорить много и во вред себе. Отбросьте все то, что мешает вам свободно развиваться. И тогда вы удивитесь, как кардинально изменится ваша жизнь.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козерогам важно обходить острые углы и идти на компромиссы. Даже если вы не привыкли с кем-то сотрудничать, а свои решения принимаете самостоятельно, теперь нужно отказаться от привычки рубить сплеча.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня вы можете почувствовать прилив энергии. Воспользуйтесь этим, нагрузите себя по максимуму в первой половине дня. К вечеру может быть откат сил - они покинут вас. И вот тогда не вздумайте вопреки самочувствию "идти на баррикады", ведь нужно дать себе отдохнуть.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам важно обратить внимание на странные и таинственные события, которые сегодня будут с вами происходить. Читайте все знаки, которые к вам приходят от Вселенной. Не отмахивайтесь от окружающих. Вполне возможно, они дадут вам ответ на вопрос, который давно вас мучает.