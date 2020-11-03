В Украине, где сегодня, 3 ноября, установлен очередной антирекорд по новым случаям Covid-19, больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

Между тем, за минувшие 24 часа выздоровели от коронавируса 5 100 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Соответствующие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов в соцсети.

Так, уточняется, что вчера Covid-19 обнаружили у 346 детей и 401 медработника. 1 207 человек были госпитализированы. 157 пациентов с коронавирусом умерли. За день в Украине провели 60 836 тестирований на Covid-19: методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 26 018.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 3 ноября:

Винницкая область - 11 096 (+307 за сутки);

Волынская область - 14 234 (+251);

Днепропетровская область - 15 729 (+318);

Донецкая область - 11 731 (+496);

Житомирская область - 15 833 (+470);

Закарпатская область - 15 187 (+276);

Запорожская область - 10 797 (+427);

Ивано-Франковская область - 21 596 (+427);

Кировоградская область - 2 677 (+21);

Киев - 39 534 (+789);

Киевская область - 17 535 (+360);

Львовская область - 31 134 (+434);

Луганская область - 3 881 (+121);

Николаевская область - 8 736 (+241);

Одесская область - 25 785 (+460);

Полтавская область - 10 190 (+338);

Ровенская область - 19 998 (+425);

Сумская область - 12 409 (+338);

Тернопольская область - 21 186 (+223);

Харьковская область - 38 709 (+712);

Херсонская область - 4 424 (+154);

Хмельницкая область - 16 928 (+506);

Черновицкая область - 22 881 (+396);

Черкасская область - 9 670 (+248);

Черниговская область - 9213 (+161).

Ранее мы писали, что в Украине стали делать меньше тестов на коронавирус.

Также сообщали, что uлава Минрегиона Чернышов вылечился от Covid-19.