Во вторник, 3 ноября, на первом участке на выборах президента США - в поселке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) - уже состоялось голосование. Там проживает всего 6 избирателей, пятеро из которых поддержали Джо Байдена.

Об этом пишет ТАСС.

Так, голосование, которое проходит в отеле The Balsams, стартовало сразу после полуночи по местному времени (после 07:00 по Киеву - Ред.). Представитель гостиницы рассказал, что пятеро жителей поселка с 1960 года всегда первыми голосуют на выборах.

Кроме того, уже завершилось подведение итогов на этом участке. Пять человек проголосовали за Байдена. Ни один избиратель не поддержал республиканца Трампа.

Также итоги подвели в городке Миллсфилд, который находится примерно в 20 км к югу от Диксвилл-Нотча. Там Трамп одержал победу, получив 16 голосов, Байдена поддержали пять местных жителей.

Напомним, спикер Палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пэлоси заявила, что если на голосовании что-то пойдет не так, президента США выберет Конгресс.

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