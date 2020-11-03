Глава Офиса президента Андрей Ермак поддержал позицию Владимира Зеленского по электронному декларированию и заявил, что законы, которые предписывают чиновникам декларировать свои доходы, не могут быть отменены даже частично.

Об этом Ермак написал в Facebook.

"Никаких откатов ко вчерашнему дню и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть. Никаких частичных или полных отмен тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально", - заявил глава Офиса президента.

Ермак также сообщил, что по его мнению, Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме, никогда больше не вернется к "традиционным олигархическим практикам", и всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции.

"Сегодня президент занял крайне выразительную и сильную позицию. И в очередной раз доказал, что именно он является главным борцом с коррупцией в Украине. Неочевидным положительным следствием кризиса является то, что вокруг защиты антикоррупционной системы пока объединились все ее звенья, все антикоррупционные органы", - сообщил глава Офиса президента.

Напомним, недавно КСУ принял решение, в соответствии с которым ответственность за декларирование недостоверной информации отменяется.

После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС.

"Страна" разбиралась, как президент пытается протолкнуть закон по КСУ, который не поддерживает его же фракция.