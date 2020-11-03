Новый антирекорд. Число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 8 899 человек
По состоянию на утро вторника, 3 ноября, в Украине подтвердилось еще 8 899 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии таким образом достигло отметки в 411 093 человека.
И это новый печальный антирекорд. Предыдущий был отмечен 31 октября, когда было выявлено 8 752 зараженных.
Добавим также, что вчера, 2 ноября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 402 194 человек. И было выявлено 6 754 новых зараженных за сутки.
С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 7 532 пациента с этим диагнозом. Выздоровели уже 168 868 человек.
Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил в соцсети.
Напомним, мы сообщали, что киевский Дворец спорта начали переоборудовать под госпиталь для зараженных коронавирусом.
Также "Страна" рассказывала о том, что по вопросу коронавируса в Раде во вторник, 4 ноября, заслушают Степанова, а в пятницу, 6 ноября, - Шмыгаля.