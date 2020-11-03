Недавно друг президента Украины Владимира Зеленского по временам КВН Сарик Андреасян обвинил его в предательстве и в том, что по его вине гибнут армянские дети. В ответ Зеленский выступил публично и задал Андреасяну встречный вопрос.

Вот в чем обвинили президента Украины.

"Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и, как выяснилось, это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать себе "будь вежлив - это человек", но видимо когда вы садитесь на эти "стулья", то все становитесь г@ндонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом", - написал Андреасян в Instagram.

В ответ Зеленский обвинил Андреасяна в том, что тот верит пропаганде.

"Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то "геополитически порешать"..." - написал Зеленский.

По его словам, такие вбросы появляются не впервые. В частности, по словам президента, так врали об Украине и войне на Донбассе, а также войне в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе.

"И все делают одни и те же люди. Неужели ты не понимаешь, зачем это делают? Поэтому, прежде чем говорить что-то об Украине, нужно правдиво ответить самому себе на простой вопрос: кому выгодно врать о войнах и об Украине? Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и который прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду. Можно же было спросить у меня лично? Или нет?" - написал Зеленский.

По словам главы государства, Украина выступает против любых кровавых конфликтов и не поддерживает эскалации - потому, что сама переживает уже седьмой год жестокую войну.

"Во-вторых, нам прекрасно известно, кто и почему распространяет подобную "информацию". У нас уже есть иммунитет ко всему этому. Есть он и у Европы. А вам нужно как можно быстрее его сформировать. Потому что это как ковид - очень коварный враг, который не знает границ. Поэтому чаще мойте руки после контактов с известной пропагандой", - написал Зеленский.

Так же он заявил, что убежден, что задача всех художников, всех деятелей культуры - помогать деэскалации, тушить агрессивные эмоции, не усугублять противоречия и тем более не распространять фейки.

"В-четвертых, в Украине проживает большая армянская община, которая является органической частью украинского общества. Для нас это очень важно", - заявил Зеленский.

Он также объявил, что у него остался к Андреасяну вопрос о ценностях, человеческой нормальности и искренности.

"Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом. Для меня лично все четко и просто: я за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает любые поставки оружия любому. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Потому войны для нее - это хлеб и кровь. Мораль не может быть двойной - для себя и для других. Подумай об этом. И, кстати, моего сына зовут не Марк", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что КСУ можно разгонять, потому что так же незаконно устранили Януковича.

Также мы писали о том, что Зеленский намекнул на роспуск Рады, если она провалит голосование за разгон КСУ.