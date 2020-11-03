В Австрии продолжается спецоперация силовиков после страшной атаки террористов на Вену 2 ноября. Полиция и спецназ ищут как минимум еще одного нападавшего, которому удалось скрыться.

По данным на 07.35 вторника 3 ноября, стало известно, что число жертв атаки выросло до трех человек (ранее утром сообщалось о двух погибших - Ред.). Один нападавший был застрелен силовиками при задержании.

Об этом заявил шеф полиции Вены, как передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Он так же уточнил, что спецоперация после стрельбы в центре Вены еще не завершилась, мирным гражданам рекомендуют не покидать свои дома. Ликвидированный террорист, как выяснилось, был сторонником ИГИЛ.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что вооруженные силы Австрии возьмут на себя охрану охрану порядка после терактов.