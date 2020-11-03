Букмекерские конторы на Западе уже определились с фаворитом президентской гонки в США. По их мнению шансов на победу гораздо больше у демократа Байдена, чем у республиканца Трампа.

Так, на победу Джо Байдена букмекеры дают коэффициент 1,40 (67% вероятности успеха), а на выигрыш Дональда Трампа - 2,87 (33%). Но стоит напомнить любопытную деталь: перед выборами-2016 на Трампа давали около 5,35 (18%), а на Клинтон - 1,20 (82%).

Кроме главного исхода, сейчас букмекеры США с коэффициентами больше 5,00 принимают ставки и на то, что Трамп:

⁃ за время президентства успеет провести совместный отпуск с Путиным

⁃ выведет США из ООН

⁃ назовёт военный американский корабль в свою честь.

Об этом передает РИА "Новости" в своем Телеграм-канале.

Ранее "Страна" сообщала, что спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси предупредила, что если что-то пойдет не так, то президента США выберет Конгресс.