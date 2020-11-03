Вчера, 2 ноября, на столицу Австрии Вену была совершена дерзкая террористическая атака, жертвами которой уже стали, как минимум, два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем пострадавшим во время теракта и заявил о безусловной поддержке Украиной народа Австрии в это тяжелое время.

Об этом глава государства написал в своем официальном Twitter.

"В настоящее время испытаний Украина остается вместе с Австрией. Я выражаю соболезнования всем пострадавшим во время чудовищного теракта в Вене", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что канцлер Австрии Себастиан Курц так прокомментировал теракты в Вене: "Вооруженные силы возьмут на себя охрану".

Так же мы рассказывали, что Курц не исключил, что террористами в Вене двигал антисемитизм.