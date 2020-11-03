Спикер Пэлоси предупреждает. Если что-то пойдет не так, президента США выберет Конгресс
До старта президентских выборов в США остаются считанные часы, но ситуация накаляется буквально с каждой минутой.
Так, спикер Палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс готов к ситуации, когда именно законодателям придется определить победителя грядущих президентских выборов.
"Мы понимаем, что такое закон и главенствующая роль Конгресса и особенно Палаты представителей, когда речь заходит о подсчете голосов", - заявила Пэлоси, как передает "Интерфакс" со ссылкой на радиостанции NPR.
"Мы уже давно готовы, потому что видим эту безответственность президента, его неуважение к Конституции, к нашей демократии, к честности наших выборов. Так что мы готовы", - добавила она.
Тем не менее она выразила надежду, что явная победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена "развеет любое предположение" о том, что он не сможет вступить в должность 20 января.
Справка по выборам
Для избрания президентом США или вице-президентом кандидат должен получить поддержку абсолютного большинства выборщиков. Если ни один из кандидатов такого большинства не получает, то согласно XII поправке к Конституции США (принята в 1804 году - Ред.), право выбора главы государства переходит к Палате представителей.
Ранее "Страна" сообщала, что за несколько дней до выборов Байден опережал Трампа в колеблющихся штатах.