До старта президентских выборов в США остаются считанные часы, но ситуация накаляется буквально с каждой минутой.

Так, спикер Палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс готов к ситуации, когда именно законодателям придется определить победителя грядущих президентских выборов.

"Мы понимаем, что такое закон и главенствующая роль Конгресса и особенно Палаты представителей, когда речь заходит о подсчете голосов", - заявила Пэлоси, как передает "Интерфакс" со ссылкой на радиостанции NPR.

"Мы уже давно готовы, потому что видим эту безответственность президента, его неуважение к Конституции, к нашей демократии, к честности наших выборов. Так что мы готовы", - добавила она.

Тем не менее она выразила надежду, что явная победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена "развеет любое предположение" о том, что он не сможет вступить в должность 20 января.

Справка по выборам

Для избрания президентом США или вице-президентом кандидат должен получить поддержку абсолютного большинства выборщиков. Если ни один из кандидатов такого большинства не получает, то согласно XII поправке к Конституции США (принята в 1804 году - Ред.), право выбора главы государства переходит к Палате представителей.

Ранее "Страна" сообщала, что за несколько дней до выборов Байден опережал Трампа в колеблющихся штатах.