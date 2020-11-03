В столице Австрии власти продолжают усиливать меры безопасности после масштабной террористической атаки 2 ноября. По состоянию на утро вторника 3 ноября, стало известно, что число жертв теракта в Вене выросло до двух человек - в больнице скончалась тяжело раненая женщина.

Об этом заявил федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер во время пресс-конференции в ночь на 3 ноября, как сообщает Укринформ.

Известно, что по меньшей мере один участник террористического нападения в центре Вене продолжает находиться на свободе, жителям столицы рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости.

"Нашему полицейскому спецподразделения удалось ликвидировать вооруженного штурмовой винтовкой террориста, и, по имеющейся информации у нас на данный момент, по меньшей мере еще один преступник еще находится в бегах", - заявил министр.

В полиции Вены так же сообщили, что контртеррористическая операция продолжается, к ней привлечено 150 человек из подразделения спецназначения "Кобра", 100 человек из группы быстрого реагирования "Вега", а также представители полицейско-контрразведывательной службы BVT и криминальная полиция. Центр города остается полностью перекрытым.

В МВД Австрии также заявили, что учитывая теракт в Вене и в целях безопасности усиливается контроль на границах со странами-соседями.

Ранее "Страна" сообщала, канцлер Себастиан Курц не исключил, что террористами в Вене двигал антисемитизм.