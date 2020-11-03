Канцлер Австрии Себастьян Курц высказал предположение, что могло двигать террористами, атаковавшими центр Вены 2 ноября. По его мнению, у них могли быть антисемитские побуждения.

Об этом он заявил в прямом эфире австрийского телеканала ORF.

По словам Курца, точно мотивы террористов пока не известны, но антисемитский мотив не исключен.

"Мы ничего не можем пока сказать о мотивах. Конечно, антисемитский мотив не может быть исключен, особенно учитывая место, где начался этот теракт", - сказал Курц, имея в виду синагогу, где прогремели первые выстрелы.

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о нападениях террористов в Вене.

Мы также писали, что несколько подразделений спецназа к началу 3 ноября продолжали искать предполагаемых террористов. Глава МВД страны не ограничивал поиски районом Вены, потому что преступники мобильны.